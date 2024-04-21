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Футбол

Фрэнки де Йонга вынесли на носилках с поля в матче против Реала. Это его третья травма в сезоне

Опять что-нибудь серьезное?

Фрэнки де Йонга вынесли на носилках с поля в матче против Реала. Это его третья травма в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Нидерландский полузащитник "Барселоны" Фрэнки де Йонг не доиграл матч чемпионата Испании против "Барселоны". Он покинул поле на носилках перед самым перерывом.

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    Инцидент произошел в компенсированное к первому тайму время. Вальверде после удара задел ногу де Йонга. Фрэнки так и не смог самостоятельно подняться, даже врачи не помогли.

    Отметим, что “Сантьяго Бернабеу” аплодировал в тот момент, когда нидерландца выносили с поля.

    В этом сезоне де Йонг уже дважды пропускал длительное время из-за травм. В сентябре он вылетел на два месяца из-за травмы лодыжки, подобное повреждения он получил и в марте, из-за чего пропустил пять недель.

    В общей сложности на счету хавбека 29 матчей во всех турнирах этого сезона.

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