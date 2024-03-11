Львовские Карпаты подпишут французского полузащитника Джаред Хаса.

Об этом сообщает Sport.ua.

Игрок успешно прошел детальное медицинское освидетельствование и уже во вторник, 11 марта, может сыграть в составе своей. новой команды спарринг с Агроном из Тернопольской области.

Прошлой осенью 26-летний Хаса защищал цвета Маккаби Петах-Тиква.

В настоящее время львовяне лидируют в чемпионской группе Первой лиги, имея 45 очков. Во второй части Первой лиги «зелено-белые» стартуют домашним матчем против СК «Полтава». Базовый день проведения игры 23 марта.

Накануне появилась информация, что львовские Карпаты согласовали полугодовую аренду Ариэльсона с опцией выкупа.

Ранее Карпаты арендовали двух игроков Шах. /p>

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