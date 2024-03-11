Red Bull проведёт демонстрационные заезды в Сараево

9 июня машина Формулы 1 впервые проедет по улицам Сараево, столицы Боснии и Герцеговины, в рамках демонстрационных заездов Red Bull.

Послание жителям Сараево от Red Bull Racing передал Дэвид Култхард, подчеркнув, что Сараево – один из девяти городов мира, в которых пройдет Red Bull Showrun.

Дэвид Култхард: «Вы завоевали наши сердца своей богатой культурой, красочной историей, а особый дух жителей этой местности сделает мероприятие еще более особенным».

На мероприятии ожидается более 50 000 зрителей.

В 2014-м почётным гражданином Сараево стал Михаэль Шумахер.

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