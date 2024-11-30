Ферстаппен: Я уже давно не стартовал с поула!

Макс Ферстаппен, как и в прошлом году, выиграл квалификацию в Катаре, и это 41-й поул в карьере четырёхкратного чемпиона мира. Но в предыдущий раз он стартовал с поула уже довольно давно, это было пять месяцев назад в Австрии.

Макс Ферстаппен (1-й): «Это какое-то безумие! Я не ожидал, что выиграю поул – команда прекрасно сработала и предоставила мне машину, которая производит намного более цельное впечатление, поэтому я могу атаковать более агрессивно. В квалификации мне было уже намного комфортнее пилотировать.

Мы кое-что изменили в настройках, но я совершенно не думал, что благодаря этому скорость так заметно вырастет – в общем, всё это обнадёживает. Конечно, я надеюсь, это продолжится и завтра по ходу гонки. Впрочем, этого я пока не знаю. Но сейчас машина стала просто стабильнее на одном быстром круге, а это именно то, что нам нужно. Я очень рад, что стартую с поула, ведь такого не было уже давно!

Завтрашняя гонка будет тяжёлой в плане физических нагрузок, но также на пределе будет работать резина, и к ней надо будет найти правильный подход. Передняя левая шина на этой трассе очень быстро изнашивается. Но я надеюсь, что благодаря настройкам, которые мы нашли сегодня, в этом плане нам будет несколько легче».

Серхио Перес (9-й): «Думаю, мы добились заметного прогресса, и я очень надеюсь, что наша машина будет способна на хороший темп и в завтрашней гонке. Конечно, очень хочется заработать хотя бы несколько очков.

Надеюсь, мы сможем пробиваться вперёд, ведь темп, который мы показали в квалификации, я бы назвал многообещающим – похоже, нам удалось найти правильный подход в работе с машиной».

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