Мадрид (М15). Белобородько и Йермарж выиграли четвертый парный турнир ITF подряд

Украинский теннисист Илья Белобородько стал чемпионом парного турнира ITF М15 в Испании



В финальном поединке украинец и его напарник чех Ян Йермарж обыграли французскую пару Адан Фрейре да Силва/Янис Газуани Дюран – 6:1, 6:1. Украинско-чешский тандем четыре раза подал навылет, проиграл один гейм на своей подаче и сделал шесть брейков. Встреча продолжалась 46 минут.

Путь к титулу:

R1: Хулио Сезар Поррас/Андер Таррио Понте (Аргентина/Испания) 6:3, 7:5

QF: Альваро Буэно Жиль/Николас Рафаэль Голдберг Алвиани (Испания) 6:4, 6:1

SF: Алехо Санчес Килес/Бенхамин Винтер Лопес (Испания, 2) 6:1, 6:3

FR: Адан Фрейре да Силва/Янис Газуани Дюран (Франция) – 6:1, 6:1

Илья Белобородько и Ян Йермарж выиграли 15-й матч подряд и завоевали четвертый подряд совместный парный титул. Всего в карьере 23-летнего украинского теннисиста это был 14-й парный финал на турнирах ITF, в котором он выиграл свой 10-й чемпионский трофей.

btu.org.ua