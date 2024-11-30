“Мне больно за мою страну”. Кварацхелия отреагировал на протесты в Грузии

Лидер сборной взял слово
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Грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия отреагировал на последние события в Грузии. Игрок поделился мыслями в сториз своей Instagram-страницы.
"Я слежу за развитием событий в нашей стране и хочу как гражданин высказать свое мнение и позицию.
Желанием и волей грузинского народа является европейский путь развития и продолжение этого пути, это наш исторический выбор, единственно правильный выбор, и сворачивать с этого пути нельзя. Страна принадлежит народу, и никто не стоит выше воли народа.
Мне больно за мою страну, больно за мой народ, больно и эмоционально смотреть видео, которые распространяются. Прекратите насилие и агрессию. Сегодня Грузия как никогда заслуживает быть в Европе", – написал Кварацхелия в Instagram.
Напомним, с 28-го ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за отказа властей от переговоров о вступлении в ЕС.