Джордж Форман назвал лучшего супертяжа всех времен. Это не Мухаммед Али

Secondsout. Джордж Форман и Леннокс Льюис

Легендарный Джордж Форман назвал лучшего супертяжа в истории. «Великий Джордж» выделил бывшего чемпиона мира Леннокса Льюиса.

«Было время, когда мы говорили, что лучшие боксеры в истории это Джек Демпси, Джо Луис, Мухаммед Али и очень редко упоминались другие имена. Теперь мы можем включить в этот список Леннокса Льюиса. Он – бывший абсолютный чемпион мира. Он возвращал титулы после поражений, уничтожив соперников. Он побеждает всех, даже Холифилда. Он стал трехкратным чемпионом мира и попутно победил трехкратного чемпиона.

Нет сомнений, что Льюис – лучший супертяж всех времен. То, что он сделал, явно ставит его на вершину», – сказал Форман.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua