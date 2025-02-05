Не деньги. Известно, что может заставить Фьюри вернуться в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен считает, что на этот момент супертяж действительно завершил карьеру, однако в будущем может изменить свое решение.

«На этот момент он не возвращается. Но Тайсон – уникальный парень. Мы общались несколько раз после его решения, но о боксе не говорили. Если он захочет, то вернется, но с деньгами это связано не будет».

«Это будет связано лишь с его сердцем воина, с его желанием драться и снова быть в ринге. Он сказал, что ушел из бокса, и на этот момент я думаю, что это правда», – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что единственной причиной вернуться для Фьюри может быть бой против Энтони Джошуа.

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sport.ua