Бетис обратился в полицию из-за расистских скандирований на матче с Атлетик Бильбао

Будет расследование
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал Бетис" после матча с "Атлетик Бильбао" обратился в полицию.
Как сообщает Marca, "Бетис" получил аудиозаписи с трибун, которые содержат расистские и ненавистнические лозунги, направленные на игроков "Атлетик".
Клуб передал эти доказательства в полицию с просьбой провести расследование, чтобы наказать виновных.
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