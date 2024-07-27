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Футбол

Бирюкова: Мокро очень, я упала. Все побито, все болит

Спортсменка разочарована результатом

Бирюкова: Мокро очень, я упала. Все побито, все болит

Фото – Getty Images

    • Украинская велогонщица поделилась эмоциями после завершения женской индивидуальной гонки с раздельным стартом.

    “Мокро очень, я упала. Сегодня был реально не мой день. Немножко расстроена, потому что колеса вообще не держали на поворотах. Надо было медленно проходить поворот, плюс из-за падения много потеряла. Достаточно тяжело, все побито, все болит. Будем настраиваться на группу".

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    • "Есть ли какие-нибудь другие травмы во время падения? Сейчас еще адреналин, потом позже будет ощутимо. Пока все болит, но я надеюсь, что ничего серьезного. Проскользнула немного”, – прокомментировала спортсменка.

    Украинка финишировала 27-й с результатом 44:43.73.

    www.ua-football.com

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