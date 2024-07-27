Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс и Дерек Чисора

Вечером 27 июля в Лондоне на арене O2 состоится интересный 12-раундовый поединок в супертяжелом весе.

На ринг выйдут британские боксеры Джо Джойс (16–2, 15 KO) и Дерек Чисора (34–13, 23 KO).

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Накануне поединка Джо Джойс и Дерек Чисора провели взвешивание и последнюю дуэль взглядов.

Джойс показал на весах 127,57 кг (281,25 фунтов), а вес Чисоры составил 116,46 кг (256,75 фунтов)

Забавно, что Дерек Чисора принес в маске китайца Чжана Чжилея, который дважды победил Джойса.

Джойс и Чисора – идеальный бой. Их стили созданы для драки

ВИДЕО. Он пришел в маске Чжана. Как Джойс и Чисора провели взвешивание

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