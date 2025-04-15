В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

По информации издания The Ring, владельцем которого является Турки Аль-Шейх, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Он должен состояться в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Менеджер украинского боксера Эгис Климас остался недоволен этим решением, поскольку считает, что это должны были объявить промоутеры. Директор команды украинца Сергей Лапин отреагировал на эту информацию.

«Наша команда Ready To Fight сейчас ведет переговоры с Queensberry Promotions относительно боя Александра Усика. Но надо дождаться официального объявления боя. Скоро все детали мы расскажем», – сказал Лапин.

sport.ua