Элина Свитолина – о турнире в Руане, где получила первый номер посева: “Организация отличная, меня здесь очень тепло приняли”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой предстоящий старт на соревнованиях WTA 250 в Руане, где она получила первый номер посева



“Я чувствую себя прекрасно. Очень рада быть здесь впервые. Это потрясающий турнир, я много о нём слышала и рада, что решила сюда приехать. Очень довольна этим решением. Счастлива, что у меня есть возможность провести несколько матчей на этом корте. Организация отличная, чувствую, что меня здесь очень тепло приняли. И да, с нетерпением жду завтрашнего дня.

Я уже немного представляю, чего ожидать. Для меня сейчас главное – сконцентрироваться на себе. Нужно быстро восстановиться, как я уже говорила, постараться показать свой лучший теннис, сфокусироваться на тех элементах, над которыми я работала. Постараться выложиться на сто процентов, хорошо двигаться, хорошо играть и быть настроиться ментально”, – сказала Элина Свитолина.

Завтра Элина Свитолина сыграет в матче первого круга против швейцарской теннисистки Жиль Тайхманн, которую обыграла два дня назад в польском Радоме в матче Кубка Билли Джин Кинг.

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btu.org.ua