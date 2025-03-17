Финикс. 18-летний Фонсека выиграл второй “челленджер” в сезоне и обновил свой рейтинговый рекорд

18-летний бразильский теннисист Жуан Фонсека стал чемпионом крупного турнира серии ATP Challenger Tour, проходившего в США



Финикс, США • 11-16 марта • хард • $250,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В решающем поединке турнира Жуан Фонсека переиграл представителя Казахстана Александра Бублика – 7:6(5), 7:6(0). Бразилец восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки (у Бублика – 15 эйсов и 10 двойных), проиграл два гейма на своей подаче и сделал два брейка. Финальная встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

«Это мой третий титул Challenger, и я очень счастлив. Эта победа особенно важна после поражения от [Джека] Дрейпера на прошлой неделе. Данный турнир категории 175, но по уровню игроков он вполне мог бы быть ATP 250. Очень, очень конкурентный,» – сказал Фонсека после своей победы в финале.

На турнире в Фениксе Жуан Фонсека также победил Павла Котова (6:2, 6:4), Яна-Леннарда Штруффа (6:1, 4:6, 6:3), Уго Гастона (6:4, 6:4) и Кея Нисикори (6:3, 6:3).

Жуан Фонсека присоединился к двум аргентинским теннисистам Хуану Мартину Дель Потро и Гильермо Кории как один из трех южноамериканцев, которые выиграли три титула Challenger в возрасте 18 лет и младше. Также он стал пятым самым молодым игроком с 2018 года, который выиграл два или более титула Challenger за один сезон, уступая лишь Карлосу Алькарасу, Яннику Синнеру, Феликсу Оже-Альяссиму и Хольгеру Руне.

Напомним, что в этом году Фонсека уже выиграл “челленджер” в Канберре (хард) и дебютный титул АТР 250 в Буэнос-Айресе (грунт).

Титул в Финиксе принес бразильскому теннисисту 38 420 долларов США призовых и 175 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге АТР Фонсека поднялся на рекордное для себя 60-е место (+20).

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