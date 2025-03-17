Бывший чемпион: «Фьюри уже 10 лет хочет этого. Пора провести бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный в прошлом британский боксер Рикки Хаттон считает, что Тайсону Фьюри все же стоит вернуться в ринг для проведения поединка против Энтони Джошуа.

«Фьюри уже завершал карьеру и потом возвращался. Они уже 10 лет хотят сделать этот бой с Джошуа, но все никак не получается. Я бы не воспринимал очень серьезно завершение карьеры Фьюри».

«Если получит достаточно денег, то он согласится на бой с Джошуа. Думаю, Фьюри через 10 лет, сидя на диване, будет думать, а что случилось бы, если бы он принял этот поединок».

«Но это был бы последний бой для Фьюри. После этого стоило бы точно закончить карьеру», – сказал Хаттон.

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sport.ua