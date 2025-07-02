Назван лучший боксер-супертяж в истории. Сколько украинцев вошло в топ-20?

Архивное фото. Усик и братья Кличко

Аналитический портал BoxRec опубликовал рейтинг лучших супертяжеловесов в истории независимо от весовой категории. В список вошли легенды мирового бокса прошлых и современных поколений.

Лучшим боксером всех времен признан Джо Луис из США (66–3, 52 KO), который выступал в 1934–1951 годах.

Второе место занял знаменитый Мухаммед Али, а тройку замыкает еще один американец Джин Тэнни.

Сразу трое украинцев попали в топ-20: Владимир Кличко – 8-е место, Виталий Кличко – 12-е место, Александр Усик – 17-е место.

Александр Усик в 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, одолев Тайсона Фьюри, а затем стал победителем и в бою-реванше.

Обнародован рейтинг топ-боксеров супертяжелого веса. На каком месте Усик?

Топ-50 лучших боксеров-супертяжеловесов в истории по версии BoxRec

sport.ua