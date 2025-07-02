Проблемы Ferrari связаны с кадровыми перестановками

Итальянская пресса пишет, что нынешние проблемы Ferrari, которые напрямую сказываются на результатах команды в этом сезоне, связаны с прошлогодними кадровыми перестановками.

В июле прошлого года Энрико Кардиле, теперь уже бывший технический директор Скудерии, подписал контракт с Aston Martin F1, а именно при нём принимались концептуальные решения, на основе которых создавалась машина SF-25.

Кардиле был отправлен в академический отпуск, причём не обошлось без судебного разбирательства, и пока его место не занял перешедший из Mercedes Лоик Серра, команда пребывала в некоторой задумчивости, – следует из текста в Gazzetta dello Sport.

На несколько месяцев, т.е. до октября 2024 года, обязанности технического директора взял на себя Фредерик Вассёр, руководитель команды, т.е. именно ему пришлось координировать работу различных подразделений инженерного департамента. Решение не лучшее, но тогда другого выхода не было, однако то, что происходит сейчас – эхо именно той ситуации.

Стоит процитировать текст из Gazzetta: «На практике это означало, что после ухода того, кто координировал всю работу, в период, длившийся до минувшей весны, каждый департамент Скудерии был вынужден действовать автономно. Ситуация была далека от идеальной. Отсутствие технического директора на столь важной стадии создания и модернизации шасси могло стать причиной многих проблем команды…»

Например, решение перейти на переднюю подвеску, в основе которой тяги, принималось ещё до того, как Кардиле покинул Маранелло. Но подобные решения должны воплощаться вместе с целым комплексом других изменений, которые необходимо внести в конструкцию шасси и аэродинамический обвес, а поскольку этого сделано не было, отсюда и проявления рассогласованности в работе ходовой части и аэродинамической платформы.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сразу обратили на это внимание, ещё на предсезонных тестах в Бахрейне: на трассе SF-25 вела себя совсем не так, как прогнозировалось на основе расчётов, сделанных в ходе аэродинамических исследований и с помощью симулятора.

Отчасти дело в том, что поведение машины при изменении величины дорожного просвета сложно воспроизвести, опираясь только на работу с виртуальными моделями шасси. Проблема известная, и, например, в McLaren давно применяют нехитрый подход, привозя на очередной этап только один комплект технических новинок и в ходе тренировок сравнивая эффективность двух конфигураций шасси. Тем более сейчас параллельно с этим ведутся активные работы по разработке машины 2026 года, и такой подход заодно даёт возможность лишний раз проверить степень корреляции между расчётами, произведёнными на базе, и картиной на реальной трассе.

Непростая ситуация, в которой оказалась Ferrari, не могла не сказаться на темпах модернизации SF-25, и именно поэтому Хэмилтон искренне радовался обновлениям, наконец-то представленным в июне.

На австрийском этапе сезона на красных машинах появилось модернизированное днище, что позволило сделать шаг вперёд как минимум в квалификации. Хотя пока ликвидированы далеко не все недостатки SF-25, уже удалось добиться некоторого улучшения баланса и повысить стабильность работы аэродинамики. Но произошло это только сейчас, после десяти этапов чемпионата…

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