Формула 1 сделала шаг к статусу Net Zero в 2030-м

Через пять лет Формула 1 планирует получить статус Net Zero, вновь подтвердив снижение выбросов СО2 и других парниковых газов. В ежегодном отчете говорится о сокращении выбросов на 26%, что соответствует 168 720 тоннам CO2 по сравнению с 228 793 тоннами годом раньше.

После изменения некоторых дат в календаре гонок они теперь сгруппированы по регионам, что способствует уменьшению числа дальних перелетов. В сочетании с растущим использованием командами энергии ветра и солнца, а также использованием биотоплива на грузовых перевозках в Европе, что сокращает выбросы на 83%, помогает Формуле 1 достичь поставленной цели.

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «Мы гордимся тем, чего уже достигли, и по-прежнему полны решимости продолжать движение в этом направлении.

Формула 1 всегда была синонимом инноваций и стремления к совершенствованию. В очередной раз этот менталитет позволил нам добиться важного прогресса не только для тех, кто работает в этом мире, но и для общества в целом».

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