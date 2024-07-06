Берра: Жёсткая резина работает лучше, чем год назад

Анализируя итоги первых тренировок в Сильверстоуне, шинники Pirelli отметили, что время, показанное Ландо Норрисом, который возглавил протокол пятницы, было на 0,171 секунды лучше, чем прошлогодний поул Макса Ферстаппена.

В основном команды, занимаясь поиском гоночных настроек, работали на трассе на резине составов Medium и Soft. Жёсткая резина применялась преимущественно в первой сессии.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli Motorsport: «Наиболее интересный вывод, который можно сделать сегодня, состоит в том, что результаты прохождения кругов стали намного лучше, чем были год назад. Достаточно привести один факт: на своём лучшем круге Норрис показал время, почти на две десятых превышающее прошлогодний поул Ферстаппена.

Если только квалификация не будет сопровождаться дождём, можно предположить, что время поула заметно превысит 1:26,1 – это средний результат, полученный по итогам работы на симуляторах, проведённой командами перед гонкой.

Заметное влияние, безусловно, оказывают условия, ведь погода сейчас более прохладная, чем в 2023-м. Но также надо подчеркнуть, что в Сильверстоуне реальный потенциал машин 2024 года раскрывается более полно, чем на любой другой трассе.

После первичного анализа информации, собранной за два часа тренировок, мы можем сказать, что разница между составами примерно такая же, как была две недели назад в Барселоне: примерно полсекунды между Hard и Medium и чуть больше секунды между Medium и Soft.

Похоже, что по сравнению с прошлым годом жёсткая резина работает лучше – это относится и к темпу на длинной серии кругов, и к максимальной скорости. Следовательно, скорее её будет целесообразно использовать в гонке, чем Soft, которая сегодня в какой-то мере страдала из-за деградации».

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