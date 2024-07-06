Мэдисон Кис: “Я не думаю, что Марта Костюк скажет, что играла сегодня на максимуме своих возможностей”

13-я ракетка мира Мэдисон Кис прокомментировала свою победу над украинкой Мартой Костюк в третьем круге Уимблдона

“Думаю, сегодня я играла очень хорошо. Марта, безусловно, очень сложный соперник, и у нее был очень хороший год до сих пор. Так что я очень рада, что снова оказалась на второй неделе Уимблдона.

Начиная наш поединок, я знала, что она может играть на невероятно высоком уровне. Поэтому, я говорила себе, что всегда нужно помнить об этом и ожидать от нее лучшей игры. Я не думаю, что она скажет, что играла сегодня на максимуме своих возможностей, но я также думаю, что с самого начала я пыталась оказывать на нее давление, чтобы попытаться сохранить тот импульс, который был у меня. В прошлом году я играла с ней здесь, так что я знала, как она играет на траве, а это всегда полезно. Тем не менее, выходя на корт, я знала, что мне придется играть на хорошем уровне, потому что она – отличный игрок, и ее уровень может быть невероятно высоким.

Очевидно, что я старалась подавать много первых подач. Не думаю, что вы хотите, чтобы у нее было много шансов на второй подаче. Она очень агрессивный игрок. Я думаю, что если ей удается начать действовать на опережение и выполнять свои удары, то она очень хорошо входит в игру”.

• Обзор матча Марта Костюк – Мэдисон Кис на Уимблдоне (ВИДЕО)

btu.org.ua