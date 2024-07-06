Испания и Франция выходят в полуфинал ЕВРО, Мартинес спасает Месси, Кроос завершает карьеру. Главные новости за 5 июля

Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

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Испания вырывает победу у Германии

Тони Кроос сыграл последний матч в своей профессиональной карьере футболиста. Хозяева турнира вылетают с ЕВРО. Команда Юлиана Нагельсмана смогла перевести игру в овертайм, но на последних секундах встречи "Красная Фурия" отменила серию пенальти. В полуфинале Испания встретится с Францией.

Франция обыграла Португалию в серии пенальти

Команды Дешама и Мартинеса выясняли победителя 120 с лишним минут. Ни в основное время, ни в дополнительное голов мы не увидели – только в лотерее. В послематчевой серии не забил только Жоау Феликс. Отметим, что Мбаппе был заменен в овертайме на Барколя. Предположительно, из-за повреждения. 9 июля в 22 часа Испания и Франция сыграют в полуфинале ЕВРО.

Промах Месси в серии пенальти чуть не стоил Аргентине выхода в полуфинал Кубка Америки

В ночь на 5 июля сборная Аргентины взяла верх над Эквадором в четвертьфинале турнира. Основного времени командам не хватило. В серии пенальти своим шансом не воспользовался Лионель Месси. Ударом паненкой звёздный нападающий угодил в перекладину. Тем не менее, два сэйва голкипера Эмилиано Мартинеса позволили Аргентине выйти в полуфинал.

Кривбасс объявил о подписании сразу четырех новичков

Соглашения с клубом заключили центральный защитник Игорь Снурницын, левый защитник Бакари Конате, правый защитник Александр Драмбаев, а также нападающий Оче Одоба Очовечи. Контракты с Конате и Драмбаевым заключены сроком на 4 года, со Снурницыным и Очовечи – на 3 года.

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Ворскла объявила о продлении аренды защитника Шахтера

"Ворскла" объявила о продлении аренды 25-летнего левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко. Новое арендное соглашение сторон рассчитано на год. Минувший сезон Виктор также провел в аренде в родной для себя Полтаве – сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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