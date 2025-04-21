“Я очень разочарован”. Ван Нистелрой высказался о вылете Лестера из АПЛ

Главный тренер "Лестера" Руд ван Нистелрой прокомментировал вылет своей команды в Чемпионшип после поражения от "Ливерпуля" (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.

"Я очень разочарован тем, что теперь [вылет] гарантирован. Мы продолжали надеяться и бороться, но в последние недели мы наблюдали, что отставание увеличивается.

Потом ты видишь, что это приближается, но мы никогда не сдавались и переключили внимание на будущее, чтобы использовать эти игры и закончить сезон как можно лучше. В следующем сезоне начнется Чемпионшип, и моя задача – сделать все возможное для клуба.

Я буду работать в ближайшие недели, моя задача – сделать все в интересах "Лестера".

Я жду ясности от клуба по поводу дальнейших планов. Моя цель – возглавлять "Лестер". Мне надо подождать, как клуб смотрит на вещи, и отталкиваться от этого", – цитирует нидерландца BBC.