Гвоздик вернулся после Бенавидеса. Возможно, теперь сменит категорию

Golden Boy Promotions. Александр Гвоздик

20 апреля в Оушенсайде, США, состоялся поединок бывшего чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, 38-летнего Александра Гвоздика (21-2, 17 КО). Соперником стал 31-летний американец Энтони Холлоуэй (9-8-3, 7 КО). Не то противостояние и не тот соперник, которого большинство ожидает видеть против Гвоздика. Но для такого боя была причина.

Гвоздик думает о смене категории. Это был его первый поединок в крузервейте

Александр Гвоздик прямо говорил в одном из интервью, что понимает: 38 лет — далеко не тот возраст, когда можно строить многолетние планы. Он хочет стать чемпионом мира, но понимает, что времени на это очень немного.

Ближе всего к титулу после возвращения в ринг Гвоздик был в 2024 году, когда вышел в ринг против Давида Бенавидеса. Американский мексиканец проходил проверку в новой весовой категории в бою против украинского боксера, и Гвоздик проиграл.

На фоне других выступлений Гвоздика это был нормальный бой, но не более. От него ожидали большего из-за силы удара и умения их наносить. Однако к Бенавидесу это применить так и не получилось.

Александр не проиграл разгромно или тотально. Он просто не смог справиться с оппонентом, который наносил больше ударов, давил и заставлял работать сверхурочно. Гвоздик выбрасывал ударов меньше, чем хотелось бы. Соответственно, и попадал не так много, как было нужно для победы.

Уходить на пенсию после поражения Гвоздик не собирался. Однако и поединок не складывался. Сотрудничество с Эдди Рейносо закончилось как раз после поражения Бенавидесу — возможно, из-за этого боя оно и началось. А новый менеджер не мог получить необходимый бой.

Гвоздик, например, хотел встречи с Каллумом Смитом. Там дорога к поясу казалась ближе, потому что британец уже имеет пояс WBO, но временный. Однако британец не откликнулся — хотел более громких соперников, которые, пусть и будут опасными, как и Гвоздик, но принесут больше средств.

Поэтому Александр задумался, в частности, и над противостоянием в крузервейте. Возможно, даже походом за титулом там. Все же категория не такая насыщенная на имена и интриги — может, что-то и получится.

Поединок против Холлоуэя не имел целью показать, какой Гвоздик крутой. Понятно, что против такого соперника это сделать не так и сложно бойцу уровня Александра. Здесь надо было попробовать себя в новой категории и не застаиваться. Потому что практика в 38 лет очень и очень важна, чтобы не терять форму.

Энтони ничем особенным, кроме удара, не отличался. Не очень габаритный, не очень техничный. Обычный бой для возвращения после поражения.

Выглядел он так же. Удары Гвоздика начали прошивать защиту соперника точно. Пробивал туловище, заходил с разных сторон. Холлоуэй отбивался смело, даже во втором раунде, когда Гвоздик поднял темп и плотность.

Однако это были слишком разные уровни. Александр еще поджал соперника в третьем раунде и нокаутировал. Уже в перерыве Энтони держался за лицо, а, выйдя на третий раунд, несколько раз за него держался. И получил свое — упал дважды, поднялся, но рефери остановил шоу. Да и правильно сделал, потому что это могло превратиться в слишком откровенное избиение.

О чем нам говорит этот бой? Ни об уровне Гвоздика, ни о его возможностях в крузервейте. Потому что первое мы и так знали, а о втором не может рассказать поединок даже не против середняка.

Говорит он нам о том, что Александр в форме. Он еще желает соревноваться, боксировать и чего-то достигать. Имеет цель и желание. А значит, поединкам еще быть.

Что теперь?

В целом для Гвоздика крузервейт — знакомая категория. Учитывая то, что в жизни он как раз столько и весит — до 90,7 кг. И учитывая часы спаррингов против Александра Усика. А впоследствии и против Хильберто Рамиреса, который сейчас имеет два чемпионских титула.

Однако относительно поясов здесь ситуация непростая. Есть тот же Рамирес, который будет встречаться с Дортикосом и целится на Джея Опетаю. Есть Опетая, который имеет соперника, но постоянно зовет на поединок Рамиреса. 38-летний Гвоздик никак не вписывается в эту компанию.

В поединке между собой они заработают больше, будут иметь три титула на кону.

Рамирес вообще говорит, что и в хевивейт перешел бы впоследствии.

Однако есть и WBC, которым владеет Баду Джек, и где-то там рядом Ноэль Микаэлян. Это те бойцы, которых Гвоздик может бить до пенсии. Хорошие, сложные, с именем, но по силам Александру даже в 38. Разумно двигаться в ту сторону.

Однако пока это лишь размышления, потому что перед Голлавеем Гвоздик прямо сказал, что цель — пояс. И он попытается ее достичь в полутяжелой категории. А если не получится — уйдет в крузервейт.

Противостояние против Рамиреса выглядит рискованно. Против Опетаи — еще более рискованно. А вот борьба за зеленый пояс — почему бы и нет?

sport.ua