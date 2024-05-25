ВИДЕО. Федор Черкашин досрочно победил мексиканца Хорхе Коту

Twitter. Федор Черкашин

Интересный вечер бокса прошел вечером 24 мая в польском городе Жешув.

В со-главном поединке вечера уроженец Украины Федор Черкашин (23–1, 14 КО), выступающий за Польшу, победил мексиканца по имени Хорхе Кота (31–6, 28 КО) в средней весовой категории (до 72,6 кг).

Черкашин доминировал весь бой (60–54 на карточках всех судей после 6 раундов). Развязка наступила в 7-м раунде. Хорхе Кота нахватался слишком много ударов, и его угол выбросил полотенце. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Для Черкашина это 24-я победа на профи-ринге, у него есть в пассиве одно поражение (от француза Анауэля Нгамиссенге в августе 2023 года по очкам).

Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

ВИДЕО. Федор Черкашин – Хорхе Кота – TKO 7/10

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