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Бокс

ВИДЕО. Федор Черкашин досрочно победил мексиканца Хорхе Коту

ВИДЕО. Федор Черкашин досрочно победил мексиканца Хорхе Коту

Twitter. Федор Черкашин

Интересный вечер бокса прошел вечером 24 мая в польском городе Жешув.

В со-главном поединке вечера уроженец Украины Федор Черкашин (23–1, 14 КО), выступающий за Польшу, победил мексиканца по имени Хорхе Кота (31–6, 28 КО) в средней весовой категории (до 72,6 кг).

Черкашин доминировал весь бой (60–54 на карточках всех судей после 6 раундов). Развязка наступила в 7-м раунде. Хорхе Кота нахватался слишком много ударов, и его угол выбросил полотенце. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Для Черкашина это 24-я победа на профи-ринге, у него есть в пассиве одно поражение (от француза Анауэля Нгамиссенге в августе 2023 года по очкам).

Федор Черкашин досрочно победил колумбийца и закрыл поражение

ВИДЕО. Федор Черкашин – Хорхе Кота – TKO 7/10

ВИДЕО. Федор Черкашин досрочно победил мексиканца Хорхе Коту

ВИДЕО. Федор Черкашин досрочно победил мексиканца Хорхе Коту

ВИДЕО. Федор Черкашин досрочно победил мексиканца Хорхе Коту

ВИДЕО. Федор Черкашин досрочно победил мексиканца Хорхе Коту

sport.ua

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