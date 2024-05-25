Серия А. Гол Малиновского, Дженоа побеждает Болонью

Четвертый гол украинца в сезоне

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Серия А. 38-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" — "Болонья" 2:0

Голы: Малиновский 13, Витинья 59

"Дженоа": Леали (Соммарива 86), Вольякко, Читтадини (Маттурро 71), Васкес, Сабелли (Спенс 63), Торсби, Малиновский (Строотман 63), Френдруп, Мартин, Гудмундссон, Витинья (Экубан 71)

"Болонья": Равалья (Баньолини 86), Де Сильвестри (Корацца 86), Беукема, Лукуми, Ликояннис, Моро, Эль Аззузи, Фаббиан (Урбански 60), Орсолини (Одгар 61), Кастро, Салемакерс (Карлссон 70)

Предупреждения: Леали 67 — Эль Аззузи 56, Кастро 64

Главный арбитр: Альберто Санторо

"Дженоа" и "Болонья" похожи и по месту в истории — четвертое и пятое по выигранным Чемпионатам Италии (9, 7), и по мощи, собранности, организованности нынешней команды под твердой рукой молодого тренера. Альберто Джилардино и Тьяго Мотта отлично поработали. Второй, разумеется, круче, выведя свою команду в Лигу Чемпионов. Но и 11-ое место первого в свой первый сезон в Серии А с новичком Серии А — успех.

Команда Мотты еще может стать третьей, четвертой, пятой в лиге. Но разница невелика. Сам же тренер уходит, о чем объявлено официально. Он даже не проводил предматчевую пресс-конференцию в Генуе. И выставил ослабленный состав, без хребта в центре поля — Фройлера и Эбишера. Джилардино же никуда не уходит и хотел прилично завершить сезон перед своими болельщиками. Его команда просто больше хотела.

Она владела мячом 27 процентов времени, но прочно держала игру в руках. Тактически полностью переигрывала команду Мотты. Разве что в начале второго тайма чувствовалось, что последняя может вернуться. Но тогда, как и в начале первого, "Дженоа" забила в нужный момент.

В начале матча "грифоны" как раз играли агрессивно, давили, ошеломляли соперника. Не создали ничего особенного до 13-ой минуты, но на 13-ой Мартин отдал слева назад, Малиновский прибежал из глубины и пробил в одно касание с 15-ти метров. Не мощно, как любит, а как раз аккуратно. В дальнюю стойку, и от нее — в ворота. Первый "старт" Руслана с 11-го февраля, первый его гол с того дня и четвертый в сезоне.

Далее "Дженоа" отошла назад, спокойно прикрыла оборону и спокойно следила за сотнями банальных бесцельных поперечных передач "Болоньи" в центре поля. Одна была более острой, но Фаббиан головой замкнул в стойку. А в ответ Витинья трижды оказывался на ударной позиции. Но однажды опоздал с ударом с линии штрафной, а дважды с острого угла решил пробить и получалось очень неточно.

Второй тайм "Болонья" начала давлением, с 3:9 по ударам по воротам по итогам первого вышла на 8:9. Фаббиан дважды бил с линии штрафной — чуть неточно и мощно, но по центру, где был вратарь. На что "Дженоа" ответила перехватом в центре поля и отличным пасом Гудмундссона на Витинью. На этот раз под гораздо лучшим углом, так что форвард пробил мимо вратаря и в сетку.

На этом игра закончилась. Настолько, что обе команды решили заменить вратарей, предоставив дебют в сезоне третьим — Соммариве и Баньолини. И работал как раз последний, гость из Болоньи, отбивая удар Экубана. Гудмундссон добил неудачно. Что, впрочем, не помешало "Дженоа" победить и остаться на 11-ом месте. А "Болонья" после первого поражения в десяти последних матчах рискует завершить сезон пятой.

В принципе, результат вряд ли сенсационный. И не только из-за ухода Мотты. В очных матчах в последнее время эти команды равны. Вообще в лиге в последнее время также шли в очень похожем темпе. Да и в целом в сезоне "Дженоа" не проиграла командам Топ-10 уже 12 матчей из 20-ти. Она умеет против них играть. "Болонья" же не выиграла у команды второй десятки 11-ый матч из 20-ти. Ей легче против грандов.

Малиновский не играл с 30-го марта из-за травмы. В предыдущем туре вернулся, отыграл очень активные девять минут плюс добавленное время против "Ромы". Сегодня же отыграл очень приличные 63 минуты. Стал первым на поле за весь матч и по попыткам отбора мяча, и по успешным (4/4). На момент замены был первым в команде по касаниям мяча — 32. Хотя лишь четвертым по передачам — 19, с 83-мя процентами точности.

Он играл последнего опорника в схеме 3-5-2, ближе к своим защитникам. Но иногда и выдвигался в прессинг сразу позади двух форвардов. Помогал на правом фланге. Кроме гола, пробил штрафной с фланга (в защитника), отдал пас вразрез в штрафную (Гудмундссон не достал), выбил мяч, сфолил. Участвовал в восьми единоборствах, выиграл четыре. По длинным передачам (4/5) был лучшим полевым игроком "Дженоа".

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