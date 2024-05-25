Ролан Гаррос. Мисолич прервал серию неудач в квалификации «мэйджоров», успешный дебют Сквайра

Итоги финального раунда квалификации в мужской сетке Открытого чемпионата Франции

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Филип Мисолич (Австрия) — Кантен Алис (Франция) 2:6, 6:4, 6:3

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Джей-Джей Вульф (США, 2) 6:1, 6:2

Генри Сквайр (Германия) — Андреа Вавассори (Италия) 6:3, 3:6, 6:4

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Йозеф Ковалик (Словакия) 4:6, 7:6(2), 6:4

Тьягу Монтейру (Бразилия, 6) — Даниэль Ринкон (Испания) 6:4, 6:2

Михаил Кукушкин (Казахстан, 25) — Франческо Маэстрелли (Италия) 6:4, 6:7(4), 6:3

Зизу Бергс (Бельгия, 8) — Матиас Бург (Франция, WC) 6:2, 7:6(4)

Фелипе Мелижени Алвес (Бразилия, 23) — Жайме Фария (Португалия) 6:4, 6:2

Филип Мисолич дебютирует в основной сетке турнира Grand Slam, проиграв до этого в квалификации семь раз.

Йеспер де Йонг впервые сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Отметим, что на старте сезона нидерландец прервал серию из девяти неудачных участий в квалификации «мэйджоров» на Australian Open, где он дошёл до второго круга.

Генри Сквайр с первой же попытки пробился в основную сетку на турнире Grand Slam.

Роман Андрес Бурручага во второй раз выступил в квалификации «мэйджора». В январе аргентинец проиграл на старте отбора на Открытом чемпионате Австралии.

Тьягу Монтейру шестой раз сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Четыре года назад бразильцу удалось дойти до третьего круга.

Михаил Кукушкин впервые с 2021 года играет на турнире в Париже. Ранее казахстанец десять раз выступал в основной сетке и пять раз выходил во второй круг.

Зизу Бергс с третьей попытки смог преодолеть квалификационный этап на Ролан Гаррос. Для бельгийца это будет четвёртое участие в основной сетке турнира Grand Slam.

Фелипе Мелижени Алвес прервал победную серию Жайме Фарии, который перед выступлением в отборочной сетке Ролан Гаррос выиграл титул на «челленджере» в Оэйраше. Бразильцу понадобилось четыре участия в квалификации французского «мэйджора», чтобы выйти в основную сетку.

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После отказа от участия на Ролан Гаррос со стороны Маттео Берреттини и Якуба Меншика в основной сетке освободилось два места для «лаки лузеров» — Джей-Джей Вульфа и Йозефа Ковалика.

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