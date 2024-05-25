Гасли: Несколько раз я перестарался и коснулся стены

Лучшим результатом Alpine во второй тренировке в Монако стало четырнадцатое время Эстебана Окона. Французский гонщик признал, что команде ещё предстоит поработать, чтобы претендовать на выход в финал квалификации.

Пьер Гасли пропустил почти всю первую тренировку из-за проблем с выхлопной системой, показал семнадцатое время во второй сессии, но не теряет оптимизма.

Эстебан Окон (14-й): «Нам предстоит ещё много работы. Мне удалось без проблем провести пятничные тренировки – я постепенно наращивал темп и с каждым кругом ехал всё ближе к стенам.

Однако, как я сказал, вечером предстоит многое сделать, чтобы в субботу продемонстрировать более высокий темп и бороться за позиции рядом с первой десяткой. В данный момент кажется, что нам будет непросто этого добиться, но завтра я максимально выложусь».

Пьер Гасли (17-й): «В первой тренировке возникли проблемы с выхлопной системой, поэтому я пропустил практически всю сессию. Во второй части свободных заездов важно было почувствовать машину на этой трассе и найти пределы допустимого. Несколько раз я перестарался с атакой и коснулся стены, но я комфортно чувствую себя за рулём, что позитивно.

Конечно, трасса в Монако не очень подходит нашей машине из-за кочек. Посмотрим, за счёт чего удастся прибавить в субботу, но, в целом, день получился позитивным.

Сложно сказать, на какие позиции мы можем рассчитывать. Я попал в трафик на шинах Soft, а на самом быстром круге вообще задел стену, прервал попытку и поехал в боксы. Думаю, нас ждёт борьба за выход во вторую часть квалификации. Буду удивлён, если удастся добиться большего».

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