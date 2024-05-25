Фьюри после мегафайта с Усиком признался, когда завершит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

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Тайсон Фьюри рассказал, сколько времени еще планирует провести на профи-ринге.

«Я не могу себе представить, что продолжу боксировать в течение следующих пяти лет, о 20 годах я даже не говорю. Я очень многое отдал боксу – всю свою молодость и взрослую жизнь я провел на ринге. Я уже заработал много денег и мне нужно время, чтобы насладиться жизнью. Наша жизнь – коротка, сегодня ты есть, завтра тебя нет», – сказал Фьюри.

sport.ua