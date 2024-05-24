Примера. Жирона — Гранада 7:0. Довбик намерен взять Пичичи

У Цыганкова 2+1, Довбик сделал хет-трик и отдал ассист

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" в последнем туре сделала все, что только могла, дабы порадовать болельщиков и принести Артему Довбику Трофео Пичичи.

Это был воистину идеальный вечер для каталонцев. Все у них получалось — контроль, отбор, стандарты, финты, реализация. Соперник при этом, скорее, помогал, чем сопротивлялся разгрому.

Ну, и украинцы были главными на этом празднике жизни. Все началось с Цыганкова — сперва он идеально набросил мяч на голову Эрику Гарсии, а затем забил сам после прострела Гутьерреса.

Довбик включился следом — реализовал пенальти, который в быстром прорыве заработал Порту.

"Гранада"? У нее был единственный момент, но Лукас Бойе с трех метров не попал в ворота.

В любой другой вечер "Жирона" бы сбавила обороты при счете 3:0, но только не сегодня. Перед стартом тура Довбик отставал от Александра Серлота в гонке за звание лучшего бомбардира на 2 гола, и команда изо всех сил помогала украинцу выйти вперед.

Поначалу получалось не очень — "вместо" Довбика опять забил Цыганков; теперь с прострела Савиньо.

Лишь когда Факундо Пеллистри заработал глупейшее удаление, остановив атаку "Жироны" руками, дело сдвинулось с мертвой точки.

На 75-й минуте Довбик получил вертикальный пас, оттер защитника и проткнул мяч мимо голкипера.

Затем он же результативно скинул на Стуани — бить самому там было нереально. Ну, и на закуску забил еще раз — с пенальти, который заработал Савиньо. 24 гола — есть текущее первое место в бомбардирском споре!

Да, у Серлота впереди еще выезд в Памплону, но в любом случае то, как "Жирона" сегодня билась за Довбика — это дорогого стоит. Как, впрочем, и игра Артема, да и Цыганкова тоже. Это был идеальный сезон для каталонцев — лучший в их истории. Не превзойти, а просто повторить его было бы настоящим чудом для этого маленького клуба, который сегодня радуется третьему месту в Ла Лиге.

"Гранада"? Она вылетает, и как вы поняли из счета, в этом нет никакой несправедливости.

Ла Лига, 38-й тур. Жирона, “Монтиливи”

“Жирона” – “Гранада” 7:0

Голы: Эрик Гарсия 30, Цыганков 33, Довбик 44 (пен.), Цыганков 54, Довбик 75, Стуани 78, Довбик 90 (пен.)

“Жирона”: Гассанига – Эрик Гарсия, Лопес (Коуту 50), Блинд, Мигель (Мартинес 65) – Мартин, Алеиш Гарсия, Эррера (Торре 50) – Цыганков (Стуани 56), Довбик, Порту (Савио 50)

“Гранада”: Мартинес – Мауасса (Брау 60), Торренте (Мендес 72), Рубио, Санчес (Саенс 72) – Гумбау, Алонсо – Роделас (Кальеохон 46), Вильяр (Пиантковский 46), Пеллистри – Бойе

Предупреждения: Лопес 32, Порту 45+4, Эрик Гарсия 82 – Алонсо 36, Пеллистри 39, Санчес 43, Пеллистри 61, Кальехон 62

Удаление: Пеллистри 61

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