Звезда Баварии и сборной Франции успеет восстановиться к Евро-2024

Восстановление Комана происходит лучше, чем ожидалось

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Вингер "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

Игрок вернулся к частичным тренировкам с командой. Он упорно работает для того, чтобы быть готовым к Евро-2024, а также к потенциальному финалу Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне во всех турнирах Коман провел всего 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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