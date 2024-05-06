Следить
Футбол

Звезда Баварии и сборной Франции успеет восстановиться к Евро-2024

Восстановление Комана происходит лучше, чем ожидалось

Звезда Баварии и сборной Франции успеет восстановиться к Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Вингер "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

    Игрок вернулся к частичным тренировкам с командой. Он упорно работает для того, чтобы быть готовым к Евро-2024, а также к потенциальному финалу Лиги Чемпионов.

    В текущем сезоне во всех турнирах Коман провел всего 27 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

    Читайте такжеЖертва недальновидности. Как Тони Кроос уходил из мюнхенской Баварии
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis