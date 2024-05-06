Иноуэ – непобедим. Нери попробовал выиграть, но у него не вышло

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

6 мая в Токио, Япония, на арене Tokyo Dome состоялась первая защита статуса абсолютного чемпиона мира 31-летним японцем Наоей Иноуэ (27-0, 24 КО), боксировавшего против 29-летнего мексиканца Луиса Нери (35-2, 27 КО).

Претендента можно было смело называть одним из сильнейших панчеров в карьере японца. Не только статистически, но и в сущности того, как его удары влияют на соперников. А также по уровню самого Нери, чемпиона мира в двух весовых категориях.

Однако все это ему не помогло. Не помог даже нокдаун на старте встречи. Все это сломал значительно более высокий уровень Наои Иноуэ.

Наоя проспал удар, но потом отдал все втрое больше

Заряженность Наои Иноуэ перед поединком – это отлично. Но иногда он все же слишком сильно верит в себя. Когда пропускает удары, как будто специально, как было в боях с теми же Фултоном или Тапалесом. Когда очень долго втягивается в поединок.

Первая же атака в бою была от японца. Но собранности немного не хватало. Вряд ли Иноуэ не понимал, что оппонент может ударить так, что голова не выдержит. Но, возможно, считал, что его уровня хватит для сдерживания визави.

В первом же раунде Нери доказал, что учитывать его силу точно стоит. Луис несколько раз бросил тяжелую левую руку навстречу японцу, а затем на сближении донес ее до цели. Точное попадание в подбородок буквально перевернуло соперника.

Несмотря на невысокий опыт выживания в ринге, Наоя опомнился. Посидел на колене, подышал, спокойно поднялся. А когда бой возобновили, не побежал отвечать сопернику ударом на удар. Иноуэ включил ноги, стал защищаться туловищем и прятаться за блоком. Это сработало на все сто – Нери не смог догнать чемпиона, получил несколько ударов навстречу и на этом все.

Несмотря на то, что удар был тяжелым и Иноуэ с трудом поднялся, ощущение, что сейчас будет апсет, отсутствовало. Наоя довольно спокойно двигался, хотя опасность точно присутствовала. Нери все еще опасно и очень быстро бросал свою левую руку.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но на этом и ошибся. Валиться за рукой в противостоянии против столь дисциплинированного соперника было не лучшей идеей. Иноуэ забросил левый боковой навстречу и ноги мексиканца повело.

Удар был несильным, но своевременным и точным. Чистый нокдаун от чемпиона.

Это было необходимо чемпиону, а вот мексиканец словно забыл, что делать дальше. Или, возможно, других идей и не было. После нокдауна ответные действия Иноуэ стали более разносторонними и интересными, а Нери сжался до состояния нескольких действий, которые повторялись одно за другим.

На самом деле, у Луиса получалось хорошо боксировать против такого мощного соперника, но чем дальше шел бой, тем сложнее это все выходило. Причин несколько. Одна из них – непростая работа от Иноуэ. Действительно, отбиться от тяжелых ударов, летящих по пять-семь подряд, непросто. Еще одно – поведение самого Нери. Он просто пытался напасть на соперника и набрасывать удары левой рукой. Это было слишком предсказуемо.

Так пришел и второй нокдаун. Луис зажал соперника у канатов, попытался побоксировать на силу, но получил сам – боковым в голову. Левым, кстати.

Так случился и нокаут. Нери в какой-то момент решил просто передавить оппонента. Бить на силу на средней дистанции, надеясь, что где-то в размене прилетит. Но проблема заключалась в том, что на старте Иноуэ не был готов к такому. А уже ближе к середине боя оказался более чем готов.

Как результат, действительно жесткий нокаут. Нери упал на канаты без сознания и сил. Третий в ринге даже не думал, давать ли претенденту шанс — сразу просигнализировал, что на этом поединок завершен. Официальный результат – победа Наои Иноуэ в шестом раунде первого поединка, в котором он защищал свой статус абсолютного чемпиона мира. Это была первая защита такого статуса в карьере японца.

Что дальше?

Нери будет боксировать по-прежнему. Он попробовал, у него не получилось. С другой стороны, немного все же вышло. Он не доказал, что Иноуэ не на его уровне. Доказал как раз обратное. Но стал первым, кто отправил японца в нокдаун – хорошее достижение.

Дальше можно проводить хорошие поединки за очень неплохие деньги, учитывая, как его сила удара поднялась в цене. Есть и в поражении достижения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ

Для Иноуэ вариантов и много, и не очень. Турки Аль-Аш-Шейх говорил, что хотел бы сделать его бой в Саудовской Аравии. Но непонятно, захочет ли саудит переплачивать за бой Наои, который и так может произойти — против одного из претендентов. Или Иноуэ захочет сменить вес.

Если второе, то японец не собирался пока идти дальше. Хотел привыкнуть к нынешним габаритам и закрыть вопрос. Вот побил человека, которого пожизненно дисквалифицировали в Японии и вернули право биться здесь только для того, чтобы Наоя его нокаутировал.

В своем новом весе он перебил всех топов. Теперь нужно бить тех, кто претендует на такое звание. И вообще, идея неплохая – провести несколько защит статуса абсолюта. Редко, когда люди долго держатся за все четыре пояса.

Но и переход напрашивается. Тем не менее, есть ли в этой категории кто-нибудь, кто сможет создать конкуренцию? Теоретически да, но на практике все они заканчивают бои побитыми.

А переход в 57 килограммов – это огромный вызов. Рискованный и опасный. Там парни сильно больше. И совсем не факт, что их испугает сила удара японца. Однако Иноуэ, похоже, останавливаться не планирует. Ему 31 год, а в этих категориях времени немного. Пока есть возможность, можно попытаться добавить к своему реноме достижения, в которые уже вообще мало кто верит. И хорошие гонорары, которые готовы платить саудиты и Турки Аль аш-Шейх.

sport.ua