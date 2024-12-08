ВИДЕО. Капитуляция олимпийского чемпиона. Эспиноса и Рамирес сошлись в США

Twitter. Рафаэль Эспиноса

В ночь c 7 на 8 декабря в Финиксе (США) состоялся большой вечер бокса.

В соглавном бою сошлись мексиканец Рафаэль Эспиноса (26–0, 22 КО) и кубинец Робейси Рамирес (14–3, 9 КО).

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Эспиноса, который является чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе (до 57,2 кг), проиграл первые раунды, но Рамирес – бывший обладатель титула и двукратный олимпийский чемпион – в шестом раунде завершил бой.

Рамирес капитулировал, подняв вверх руку. Скорее всего, Робейси травмировался.

Это был реванш. Первый поединок Рафаэля и Робейси прошёл в декабре 2023 года и завершился в пользу мексиканца большинством голосов судей.

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