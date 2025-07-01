«Это его последний бой». Аль-Шейх анонсировал уход суперзвезды бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх рассказал, что Теренс Кроуфорд скоро завершит карьеру.

«Я хочу, чтобы Альварес работал с нами до завершения карьеры. Кроуфорд? Когда я с ним встретился впервые в Лондоне, он сказал, что это его последний бой. Но я думаю, что после этого боя Теренс захочет большего, как и сам Канело», – сказал Турки.

Кроуфорд и Альварес проведут сражение 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером в мире независимо от весовой категории, выделив Кроуфорда.

sport.ua