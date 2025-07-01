Стелла: Ещё будут гонки, когда нам придётся понервничать

Победный дубль McLaren в Австрии стал уже четвёртым подобным достижением британской команды в этом сезоне, но стоит привести ещё один исторический факт. Предыдущий случай, когда гонщики McLaren заняли два первых места на трассе в Шпильберге, произошёл почти 25 лет назад: 16 июля 2000 года гонку выиграл Мика Хаккинен, а Дэвид Култхард финишировал вторым,

На этот раз на вершину подиума поднялся Ландо Норрис, а рядом с ним стоял Оскар Пиастри – Гран При Австрии стал ещё одним этапом сезона, на котором гонщикам McLaren не было равных. Причём Пиастри на протяжении почти всей дистанции активно боролся с напарником, и дело доходило до весьма острых ситуаций, за которые австралийцу приходилось даже извиняться перед командой.

«Борьба на трассе носила напряжённый характер, но мы здесь именно для того, чтобы гоняться, – прокомментировал после финиша Андреа Стелла. – Исход гонки мог быть любым. В Австрии особая трасса, и если ты получаешь возможность использовать DRS, то можешь вплотную преследовать машину, которая едет впереди. Именно это происходило по ходу первого отрезка дистанции, поскольку Ландо и Оскар держали практически одинаковый темп.

Они ехали вплотную друг за другом, и под конец отрезка у Оскара вообще-то была пара шансов. Ещё одна возможность была посередине отрезка, но мы очень довольны тем, как гонщики справились с ситуацией.

После манёвра, который Оскар предпринял в 4-м повороте, пришлось ему посоветовать действовать осторожнее, и он признал свою ошибку. Сразу после финиша гонки он сказал, что приносит извинения за тот манёвр, поскольку это был уже перебор. Я горжусь Оскаром, ведь гонщику подобные признания даются непросто. Это Формула 1, он сражался по-настоящему агрессивно, но в итоге всё закончилось хорошо.

В какие-то моменты мы, разумеется, нервничали, но доверяем Оскару и Ландо. К тому же, когда вы находитесь на пит-уолл, надо сохранять максимальное спокойствие и рационально анализировать то, что происходит на трассе. Нам ведь понятно, что обоим гонщикам должна быть предоставлена возможность бороться за победу, если они будут действовать так, как в этот раз.

В общем, Формула 1 – это отличное шоу, и мы рады, что смогли доставить удовольствие нашим болельщикам. Надеемся, впереди ещё будут не менее интересные гонки, когда нам снова придётся понервничать».

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