“Я потерял время”. Стефанос Циципас – о начале сотрудничества с Гораном Иванишевичем

Накануне Уимблдона Стефанос Циципас откровенно рассказал о внутренней борьбе с собой, непростых отношениях с отцом и надежде, которую видит в сотрудничестве с хорватским специалистом Гораном Иванишевичем.



“Я потерял время. Надо было пригласить Иванишевича еще несколько лет назад”, – признался 26-летний Циципас.

“На этом этапе карьеры я осознал, что мне нужен тренер, который сам играл на самом высоком уровне, который понимает, что у тебя в голове во время важных матчей. Было непросто начать работать с новым тренером после стольких лет, когда в команде не было никаких новых лиц. Но мы с самого начала были искренними. Я полностью открыт к критике, какой бы она ни была. Мне нужно слышать правду. Я открыт к исследованию своей игры”.

Циципас также рассказал, чем отличается Иванишевич от прежнего тренера – его отца:

“Горан не подбирает слов. С первого же дня он говорит так, как видит, без прикрас. Я не хочу, чтобы меня кто-то успокаивал или угождал. Мне нужна четкая, простая информация, без путаницы или эмоционального давления. Он не мой отец.

Горан и я хотим достичь больших вещей вместе. Я знаю, что я неидеален, но он помогает мне понять, почему моя игра перестала работать, и что я могу изменить. Я должен был пригласить его еще три-четыре года назад. Чувствую себя так, будто потерял время, держась за одни и те же методы, не эволюционируя. Но теперь мы ежедневно работаем, и я знаю – скоро появится результат. У нас нет конкретных ожиданий. Но я вижу, что он меня уважает, что ему не безразлично. Это видно по его глазам, по тону его голоса”.



Экс-третья ракетка мира поделился мыслями о своем внутреннем состоянии, отметив, что последние два года были для него психологически изматывающими.

“Я не был собой. Чувствовал огромное давление. Только сейчас начинаю понимать, насколько тяжелым было мое ментальное состояние. Мне нужно научиться лучше управлять стрессом, сосредотачиваться на себе, не отвлекаться на лишнее. Мы с Гораном много работаем над тем, чтобы вернуть мою самооценку, найти игровые комбинации, которые будут работать для меня, и добавить новые тактические элементы”, – объясняет Циципас.

“Жизнь теннисиста – это постоянные перелеты, другой отель каждые несколько дней. После нескольких лет в таком ритме ты просто устаешь. Это нормально. Мне кажется, я был одним из тех, кто играл больше всего матчей за последние три-четыре сезона. Но нельзя иметь все. Надо находить баланс”, – говорит он.

“Я не был в согласии с собой. Постоянно чего-то стремился, а когда достигал – чувствовал, что оно того не стоило. Когда тебя окружают люди, которые постоянно что-то требуют, и ты чувствуешь себя ответственным за них – давление только накапливается. Уже некоторое время я работаю со спортивным психологом. Глубокие разговоры с человеком, который может дать правильные инструменты, помогают навести порядок в мыслях”.

Сегодня, в первом круге Уимблодна Стефанос Циципас сыграет против “квалифаера” Валентена Ройера из Франции.



btu.org.ua