Рим. Мертенс впервые с 2023 года победила соперницу из топ-5, Стёрнс обыграла шестую ракетку мира

Результаты пятого игрового дня на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Онс Жабер (Тунис, 27) 6:4, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 17) – Лаура Зигемунд (Германия, LL) отказ

Диана Шнайдер (-, 13) – Жаклин Кристиан (Румыния) 6:3, 6:3

Элизе Мертенс (Бельгия, 25) – Джессика Пегула (США, 3) 7:5, 6:1

Пэйтон Стёрнс (США) – Мэдисон Кис (США, 5) 2:6, 6:2, 7:6(3)

Наоми Осака (Япония) – Мари Боузкова (Чехия) 4:6, 6:3, 6:3

Элина Свитолина (Украина, 16) – Хейли Баптист (США, Q) 6:4, 3:6, 6:4

Даниэль Коллинс (США, 29) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:1, 7:5

Жасмин Паолини третий раз подряд обыграла Онс Жабер (сыграла пятый матч против нее) и впервые прошла в четвертый круг домашнего турнира. Следующей соперницей итальянки будет Елена Остапенко, которой она уступила в феврале на турнире в Дохе.

Элизе Мертенс (№24 WTA) впервые с июня 2023 года смогла победить соперницу, входящую в топ-5 рейтинга. Тогда бельгийка в третьем круге Ролан Гаррос также обыграла Джессику Пегулу. В целом для Мертенс это восьмая победа в подобных встречах. Также сегодня Элизе взяла реванш у американки за поражение на Australian Open

Пэйтон Стёрнс (№42 WTA) записала в свой актив вторую победу над теннисисткой из топ-10 рейтинга. В феврале американка была сильнее Чжэн Циньвэнь (№8) на турнире в Дубае. За свой второй четвертьфинал на турнирах WTA 1000 Стёрнс будет бороться с Наоми Осакой и попробует остановить ее беспроигрышную серию. Напомним, что на прошлой неделе японка выиграла титул WTA 125 в Сен-Мало.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua