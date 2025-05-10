Монтойя: Не удивлюсь, если Лоусона заменят на Линдблада

Хуан-Пабло Монтойя не будет удивлён, если в Racing Bulls посреди сезона прервут сотрудничество с Лиамом Лоусоном. Новозеландцу по-прежнему не удаётся зарабатывать очки, и в гонках он продолжает уступать Айзеку Хаджару, менее опытному дебютанту сезона.

«Сказать по правде, если Лиам не добьётся улучшений, то не удивлюсь, если в Racing Bulls в какой-то момент заменят его на Арвида Линдблада, – заявил бывший гонщик Williams и McLaren в интервью испанской газете AS. – Совершенно не удивлюсь. В прошлом году Лиам получил зелёный свет и доказал, что может вполне успешно справляться с делом.

Ему предоставили место в Red Bull Racing, но тут ситуация оказалась непростой, и я думаю, что это стало для него ударом, после которого ему требуется серьёзная психологическая помощь».

Арвид Линдблад – ещё один участник молодёжной программы Red Bull, ему пока 17 лет, в этом сезоне он выступает в Формуле 2, а в прошлом году занял 4-е место в Формуле 3, и у него уже достаточно баллов для получения суперлицензии FIA. 18 лет ему исполнится только в августе.

«Если Лоусону не удастся быстро добиться улучшений, я не сомневаюсь, что в Red Bull начнут присматриваться к кому-то ещё, ведь именно так они работают, – продолжил Монтойя. – Это же Red Bull, и ситуацию в этой команде можно сравнить с тем, что сейчас происходит в Alpine. Если Франко Колапинто не будет показывать хороших результатов, там опять произойдут перестановки».

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