Хэмилтон: Прогресс McLaren греет мне душу

Первый чемпионский титул Льюис Хэмилтон завоевал в McLaren. Вскоре после его ухода команда перестала побеждать, но в этом году прибавила, чему британец очень рад…

Льюис Хэмилтон: «Норрис и Пиастри отлично справляются. Оскару не везло в последних гонках, но я очень рад, что они оба участвуют в борьбе.

Прогресс McLaren греет мне душу и сердце. Я долго выступал за эту команду, которая позволила мне дебютировать в Формуле 1. Это было здорово!

Надеюсь, по ходу сезона мы тоже сможем включиться в борьбу. В McLaren использует такие же силовые установки, но здорово прибавили за последние два года, доказав всем, что можно сократить отставание и наверстать упущенное, если всё сделать верно. Это вдохновляет всех нас в Mercedes.

Выиграть гонку в этом году? Мы работаем, но это нереально. Хотя я не знаю, как сложится год. Если другие остановят развитие своих машин, а мы продолжим, то всё возможно.

Я не способен предвидеть будущее, я понятия не имею, как закончится год, мы сохраняем мотивацию и сосредоточены на работе».

Источник