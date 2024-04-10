Кристиан Даннер: Снимаю шляпу перед Ferrari!

Кристиан Даннер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала RTL, анализируя итоги Гран При Японии, обратил особое внимание на прогресс Ferrari.

Кристиан Даннер: «Ferrari удалось сделать огромный шаг вперёд. Нужно иметь в виду, что гонщики вообще ужасные люди — они ведь хотят, чтобы износ шин был минимальным, а прогревалась резина буквально мгновенно, однако всё это не так просто.

Шарль Леклер и Карлос Сайнс в прошлом году сталкивались с серьёзными сложностями в работе с резиной, и это было одной из приоритетных задач в списке проблем, которые нужно было решить к 2024 году. Также необходимо было разобраться с тактикой гонок и пит-стопами.

Но сейчас я должен сказать, что снимаю перед Ferrari шляпу! В Маранелло смогли решать почти все эти задачи, в том числе теперь у них всё хорошо с тактикой. Причём это те же самые люди, у которых всего год назад по ходу гонок часто что-то не ладилось.

Машина Ferrari во всех отношениях стала эффективнее, в том числе в плане аэродинамики. Но также надо говорить о таких аспектах, как кинематика, работа ходовой части шасси, и теперь поведение SF-24 стало именно таким, как нужно гонщикам.

Что касается предстоящего Гран При Китая, то я прежде всего ожидаю, что обновлённое покрытие трассы будет очень скользким, оно не будет обеспечивать нормального сцепления. Пока поверхность не покроется слоем отработанной резины, гонщикам придётся очень непросто.

Трасса будет скользкой ещё и потому, что в относительной близости от неё находится множество промышленных предприятий, поэтому вместе с дождём на асфальт будет также попадать все вредные вещества, которые они выбрасывают в атмосферу.

В пятницу будет много разговоров о состоянии асфальтового покрытия, это станет одной из самых обсуждаемых тем, и говорить об этом будут не только гонщики, но и инженеры. Всем им будет неясно, как настраивать машины, чтобы добиться предсказуемого поведения резины. С этим неизбежно будут связаны дополнительные трудности.

Поскольку в программу уик-энда включён спринт, это ещё больше усложнит ситуацию, ведь в пятницу будет только одна тренировка, после чего сразу пройдёт квалификация. Всё это обещает те или иные неожиданности».

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