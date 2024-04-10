Американец отнял рекорд у Овечкина. Капитан «Вашингтона» ответил новым

Мэттьюс побил рекорд результативности Овечкина в НХЛ в XXI веке

Брендан Смит и Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports Остон Мэттьюс забил 66 голов за один сезон — лучший результат в XXI веке. Овечкин провел 18-й сезон с 30+ голами.

Остон Мэттьюс принял участие в победе над «Нью-Джерси» (5:2) и стал первым игроком в XXI веке, которому удалось забить больше 65 голов. Форвард «Торонто» превзошел рекорд, который на протяжении 16 лет удерживал Александр Овечкин. Предыдущая атака на результат нападающего «Вашингтона» случилась год назад, но достижение устояло под натиском Коннора Макдэвида и Давида Пастрняка.

«Я болею за него». Овечкин поддерживает Мэттьюса в гонке за своим рекордом

Мэттьюс — всего лишь 11-й игрок в истории, покоривший отметку в 66 голов. По четыре раза это удавалось Уэйну Гретцки и Марио Лемье, по три — Филу Эспозито и Бретту Халлу, по два — Майку Босси и Яри Курри, по разу — Лэнни Макдональду, Берни Николсу, Теему Селянне и Александру Могильному.

Овечкин ответил Мэттьюсу своим рекордом в тот же игровой день. Гол в ворота «Детройта» стал для Александра 30-м в нынешнем сезоне, и он в 18-й раз за 19 сезонов в НХЛ добрался до этой отметки. Ови вышел на единоличное первое место в истории, оставив позади Майка Гартнера. Для сравнения: Яромир Ягр выбивал тридцатник 15 раз, Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Марсель Дионн — по 14, а Сидни Кросби — всего 12.

Кроме того, Овечкин продолжает планомерное движение к великому снайперскому рекорду. После матча в «Детройте» отставание Александра, на счету которого теперь 852 гола, от Уэйна Гретцки составляет всего 42 шайбы. При том что канадец провел в лиге на 65 матчей больше.

Овечкин принес «Столичным» пятую победу в нынешнем сезоне и совершил очередной трудный шажок к еще одному рекорду. Здесь отставание Овечкина от лидера заметно меньше (всего шесть голов), но и случаются решающие шайбы гораздо реже. Александр Великий за 19 лет принес «Вашингтону» 129 побед, а Яромир Ягр девяти своим командам — 135. Правда, и сезонов у чеха набралось целых 24.

До конца сезона Овечкин постарается преодолеть отметку в 1550 очков в регулярных чемпионатах. За более чем столетнюю историю лиги это удалось только 12 хоккеистам, среди которых есть и Сидни Кросби. Канадец сейчас занимает 11-е место с двухочковым отставанием от Фила Эспозито, россиянина от удерживающего 12-ю строчку Рэя Бурка отделяет 31 балл. Кроме того, любопытной выглядит ситуация в нижней части четвертого десятка, где продвижение совершают Евгений Малкин (уже 37-й) и Патрик Кейн (38-й).

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