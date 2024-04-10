Подготовка к Олимпиаде. Борьба Украины за лицензии в боксе, планы Хижняка

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Мужская и женская сборные Украины по боксу продолжают подготовку к майскому отборочному турниру в Таиланде, где определятся обладатели последних олимпийских лицензий.

Как стало известно Sport.ua, наши ведущие атлеты, выступающие в олимпийских весовых категориях, вернулись из Ирландии, где провели очередной сбор, завершившийся матчевой встречей с хозяевами.

Кто выезжал в Ирландию: Дмитрий Замотаев (51 кг), Айдер Абдураимов (57), Ярослав Харцыз (63,5), Юрий Захареев (71), Матвей Ражба (80), Сергей Горсков (92), Дмитрий Ловчинский (более 92), а также Ярослава Маринчук, Татьяна Коб (50 кг), Анастасия Ковальчук (54), Ангелина Лахно (57), Анна Охрей (60), Анастасия Черноколенко (66), Каролина Махно (75).

Как рассказал главный тренер женской сборной Украины Сергей Данилов эксклюзивно для Sport.ua, основное внимание уделялось технико-тактическим навыкам, также важно было убедиться, чего стоят наши девушки в боях с представительницами ирландской школы бокса, которая считается одной из лучших в Европе. Достаточно сказать, что у ирландок уже есть четыре пропуска на игры в Париже. Самая знаменитая соперница была у Охрей – олимпийская чемпионка Келли Харрингтон, и украинка оказывала упорное сопротивление титулованной оппонентке. Этот опыт обязательно пригодится Анне.

А уже 14 апреля в Конча-Заспе начнется очередной этап подготовки. Кстати, в нем примет участие и прославленный боксер Александр Хижняк, который уже восстановился после травмы руки. Напомним, что только в его активе есть олимпийская лицензия, которую он получил прошлым летом на европейских спортивных играх в Польше.

В начале мая наши ведущие боксеры отправятся в Таиланд, где примут участие в заключительном этапе подготовки. По его итогам и определится, кто будет представлять Украину на всемирном отборочном турнире. Надеемся, что в олимпийском Париже выступит не только один Хижняк.

sport.ua