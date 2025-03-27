Александр УСИК: «Я об этом не думаю вообще»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WВО и WBC украинец Александр Усик высказался о своем наследии в боксе.

«Бокс – это моя жизнь. Многие, кто говорит, что у меня большое наследие. Но я об этом не думаю. Мое наследие – это мои дети. То, что я сейчас строю, что я сейчас делаю для своей страны», – сказал Александр Усик.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua