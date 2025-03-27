Андреа Стелла высоко оценил прогресс Оскара Пиастри

В Шанхае Оскар Пиастри впервые в карьере стартовал с поула в Гран При и вполне уверенно одержал победу, что явно контрастирует с его результатами на этой трассе год назад. Тогда австралийский гонщик McLaren показал 5-е время в квалификации и занял 8-е место в воскресенье. Можно добавить, что в спринте он был седьмым.

Андреа Стелла высоко оценил прогресс, которого Пиастри добился за 12 месяцев. И если Оскар продолжит выступать на столь высоком уровне, он может стать одним из главных претендентов на чемпионский титул.

«Выросло его гоночное мастерство, и повысилась скорость в целом, – цитирует руководителя команды McLaren издание RacingNews365. – На некоторых стадиях гонки в Китае он очень точно формулировал вопросы, которые нам задавал. Они были поставлены правильно и звучали в нужные моменты. В общем, я это тоже считаю проявлением его гоночного мастерства.

В зимнее межсезонье оба наших гонщика прибавили, вместе с ними мы проделали большую работу. Надо было проанализировать длинный список прошлых гонок, чтобы понять, как надо было действовать, и что стоило изменить в наших подходах.

С моей точки зрения, наиболее наглядно прогресс Оскара виден, если сравнить его результаты с тем, чтобы было 12 месяцев назад здесь же, в Китае. Я до сих пор помню, что после той гонки у меня с ним был разговор с глазу на глаз, и тогда нам пришлось, что называется, поломать голову в поисках ответа на некоторые вопросы.

Мы говорили, что после той гонки нужно извлечь немало уроков. И сейчас, глядя на успехи Оскара, я думаю, что мы тогда сделали правильные выводы и в полной мере воспользовались тем опытом».

Источник