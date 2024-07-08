«Фьюри его ошеломил». Тони Беллью назвал лучшего боксера современности 

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью поделился мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я все еще верю, что Усик победит в реванше, но это не значит, что Фьюри не сможет его победить. Мы все видели, как он бил Усика. Это первый раз, когда я видел, чтобы Усик получил удар в подбородок. Я видел его на мгновение ошеломленным, но это первый раз, когда я видел его по-настоящему потрясенным, но что он делает в следующем раунде? Он возвращается и бьет Тайсона, потому что он настоящий боец.

Вы не можете отрицать, что Александр Усик – лучший боец, великий боксер своей эпохи. Я знаю это очень хорошо», – сказал Беллью.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua