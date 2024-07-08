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Футбол

Испания – Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

Испания — Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Испания - Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

    • Встречи Испании и Франции — это классика европейского футбола. Так было со времен Фонтена и Ди Стефано, так оно и продолжается по сей день.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

    • На Евро-2024 они играют совсем по-разному. Если фрвнцузы еще не забивали без помощи пенальти и автоголов, то Испания искрит яркими атаками и неожиданными решениями; все ее матчи на турнире напоминают праздник.

    Да-да, нас ждет классическое «атака против обороны», но у Испании будет одно уязвимое место: из-за дисквалификации справа в защите не сыграет Дани Карвахаль, а в запасе на эту позицию только 38-летний Хесус Навас. И как он остановит Мбаппе?

    Ответ на этот и другие вопросы мы узнаем во вторник, 9 июля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

    Трансляция матча

    Испания - Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

    Испания - Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

    Испания - Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

    В эфире

    Испания - Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

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    Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания — Франция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

    В остальных странах матч покажут:

  • Австралия – Optus Sport
  • Канада – TSN3, TSN4, TSN5, TVA Sports, TSN1
  • Чехия – ČT Sport
  • Франция – Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1
  • Грузия – 1TV
  • Германия – MagentaTV, Servus TV
  • Венгрия – M4 Sports
  • Израиль – Sport 1, Sport 3
  • Италия – NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251
  • Молдова – Moldova 1
  • Польша – TVP Sport, TVP1
  • Румыния – VOYO, Pro TV
  • Словакия – Voyo, Markiza TV
  • Испания – fuboTV España, TVE La 1
  • Турция – TRT 1
  • Великобритания – BBC One
  • США – FOX Network, Sling, ViX

    • www.ua-football.com

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