Испания – Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

Испания — Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Встречи Испании и Франции — это классика европейского футбола. Так было со времен Фонтена и Ди Стефано, так оно и продолжается по сей день.

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На Евро-2024 они играют совсем по-разному. Если фрвнцузы еще не забивали без помощи пенальти и автоголов, то Испания искрит яркими атаками и неожиданными решениями; все ее матчи на турнире напоминают праздник.

Да-да, нас ждет классическое «атака против обороны», но у Испании будет одно уязвимое место: из-за дисквалификации справа в защите не сыграет Дани Карвахаль, а в запасе на эту позицию только 38-летний Хесус Навас. И как он остановит Мбаппе?

Ответ на этот и другие вопросы мы узнаем во вторник , 9 июля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча

В эфире

Дивіться півфінал Євро-2024 Іспанія – Франція Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры Испания — Франция с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

В остальных странах матч покажут:

Австралия – Optus Sport

Канада – TSN3, TSN4, TSN5, TVA Sports, TSN1

Чехия – ČT Sport

Франция – Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1

Грузия – 1TV

Германия – MagentaTV, Servus TV

Венгрия – M4 Sports

Израиль – Sport 1, Sport 3

Италия – NOW TV, RAI 1, Sky Sport 251

Молдова – Moldova 1

Польша – TVP Sport, TVP1

Румыния – VOYO, Pro TV

Словакия – Voyo, Markiza TV

Испания – fuboTV España, TVE La 1

Турция – TRT 1

Великобритания – BBC One

США – FOX Network, Sling, ViX

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