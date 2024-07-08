Испания – Франция. Где и когда смотреть суперзвездный полуфинал Евро-2024

Испания — Франция: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.07.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
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Встречи Испании и Франции — это классика европейского футбола. Так было со времен Фонтена и Ди Стефано, так оно и продолжается по сей день.
На Евро-2024 они играют совсем по-разному. Если фрвнцузы еще не забивали без помощи пенальти и автоголов, то Испания искрит яркими атаками и неожиданными решениями; все ее матчи на турнире напоминают праздник.
Да-да, нас ждет классическое «атака против обороны», но у Испании будет одно уязвимое место: из-за дисквалификации справа в защите не сыграет Дани Карвахаль, а в запасе на эту позицию только 38-летний Хесус Навас. И как он остановит Мбаппе?
Ответ на этот и другие вопросы мы узнаем во вторник, 9 июля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Суспільне Спорт. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Трансляция матча
В эфире
Дивіться півфінал Євро-2024 Іспанія – Франція Смотреть трансляцию
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