Атлетик – Жирона: Прогноз и где смотреть матч 23 сентября

23 сентября, в 20:00 по Киеву, на стадионе Сан-Мамес состоится захватывающая встреча 6-го тура испанской Примеры, где Атлетик Бильбао примет Жирону.

Трансляция

Для зрителей Украины трансляцию матча Атлетик – Жирона проведет стриминговая платформа MEGOGO. Это удобный и доступный способ следить за матчем, не выходя из дома. Платформа предлагает качественное видео и профессиональный комментарий на украинском языке, обеспечивая полное погружение в атмосферу футбольного поединка.

Атлетик

Команда под руководством Эрнесто Вальверде не раз уже продемонстрировала свою силу в Примере, и это очередное возвращение тренера в Бильбао. В прошлом сезоне Атлетик добился впечатляющего результата, заняв четвертое место в чемпионате, что обеспечило им участие в Лиге чемпионов. Старт в еврокубках, однако, оказался неудачным: на своем стадионе Атлетик проиграл Арсеналу. На фоне этого команда потерпела пару неудач в Примере, проиграв Алавесу и Валенсии. Тем не менее, в матче против Жироны баски должны проявить свою лучшую игру и наконец-то прервать череду неудач.

Жирона

Жирона продолжает оставаться непредсказуемым клубом. В прошлом сезоне команда чудом избежала вылета из Примеры, но это не значит, что все проблемы решены. Новый сезон начался с череды поражений, и хотя в последних матчах команда показала характер, подписания в последние дни трансферного окна, в том числе Ванат, не смогли кардинально изменить ситуацию. В последних играх, включая разгромное поражение от Леванте, Жирона продемонстрировала слабые стороны, и их победы становятся редкими.

Статистика личных встреч

В последних трех очных матчах победу одерживал тот клуб, который играл дома. Это добавляет интригу к предстоящей встрече, ведь Атлетик точно настроен на победу и прерывание своей неудачной серии.

Прогноз на матч Атлетик – Жирона

Букмекеры считают, что Атлетик обязан победить Жирону в родных стенах. Прогноз на матч – победа хозяев с форой -1 (коэффициент 1,77).

