Официально: У Довбика в Роме новый главный тренер

"Рома" объявила о назначении Джан Пьеро Гасперини новым главным тренером первой команды.

Специалист подписал трехлетний контракт с итальянским грандом после девяти лет во главе "Аталанты".

"Карьера Гасперини отличается креативной тактикой, преданностью делу и исключительными успехами в развитии игроков", – говорится в заявлении "Ромы".

Напомним, что Джан Пьеро Гасперини возглавил бергамский клуб еще в июле 2016 года. За эти девять лет под его руководством команда выиграла 228 игр в 439 матчах (101 ничья и 110 поражений).

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