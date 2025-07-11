Интер попытался перехватить главную трансферную цель Милана

Во время встречи с представителями "Брюгге" "Интер" предпринял попытку подписания полузащитника Ардона Яшари – одного из главных трансферных приоритетов "Милана".

Как сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери, во время встречи "Интер" пытался перехватить трансфер Яшари, предложив "Брюгге" 30 миллионов евро плюс своего игрока Александара Станковича.

Попытка оказалась тщетной по нескольким причинам. Во-первых, "Брюгге" пока не планирует продавать Яшари. Во-вторых, сам игрок с детства является болельщиком "Милана" и стремится перейти именно к "россонери".

Впрочем, журналист добавляет, что "Интер" также сделал "Брюгге" альтернативное предложение: Станкович плюс 22 миллиона евро в обмен на эквадорского защитника Жоэля Ордоньеса.

www.ua-football.com