Леннокс ЛЬЮИС: «У него есть намерения остановить Усика, и он это сделает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Известный британский боксер Леннокс Льюис высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа толкнул Усика на битве взглядов? Это еще раз доказывает мне, что Даниель серьезно настроен победить Усика в реванше. Он окажется на ринге и сделает это [победит Усика]», – сказал Леннокс.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua