БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о будущем Александра Усика.

«У каждого есть свой пробег. Посмотрите, как феноменально Усик провел когда-то первый бой против Джошуа, во втором он уже не был такой, ему было тяжело.

Усик уже сыт боксом, он заработал много денег. Проблема великих боксеров в том, что они не могут вовремя уйти. Ни Тайсон, ни Али, ни Фьюри, поэтому если Усик уйдет, то он будет лучше их. Всегда есть удар, который ты можешь пропустить и твоей карьере конец», – сказал Бриедис.

Ранее журналист известного американского издания BoxingScene Эллиот Уорселл оценил карьеру латвийского боксера Майриса Бриедиса и сделал интересное заявление относительно его давнего поединка против украинца Александра Усика.

sport.ua